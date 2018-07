Olimpiadi 2026, il M5S Torino fissa i paletti: “Avanti si, ma secondo il nostro modello”

“L’impegno della nostra delibera è la volontà a proseguire con il percorso di candidatura ma a determinate condizioni, secondo il nostro modello”. A dirlo la capogruppo M5S al Consiglio comunale di Torino Valentina Sganga che ha presentato oggi alla conferenza dei capigruppo la delibera d’iniziativa consiliare sulla candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026.

“NON DAREMO LA CITTA’ CHIAVI IN MANO AL CONI”

Da parte della maggioranza permane “una critica forte al punto 4 della delibera del Coni – spiega Sganga – sull’accettazione incondizionata, termine per noi irricevibile. L’amministrazione non è disposta a dare le chiavi della città in mano al Coni, il Consiglio comunale è un organo democraticamente eletto e in quanto tale deve porre delle condizioni”.

CANDIDATURA VINCOLATA A 4 CONDIZIONI

Per questo nella delibera – che verrà discussa in aula lunedì insieme a un ordine del giorno di parte delle opposizioni e che richiama sia le 13 linee d’indirizzo del Coni sia i 12 punti imprescindibili del modello M5S – la candidatura viene vincolata a 4 condizioni. I punti sono: analisi costi-benefici preventiva per tutte le candidature italiane; esclusione del debito; “che non siano previste e/o possibili candidature e/o sinergie condivise con altre città candidate, in quanto palesemente in contrasto con i principi di sostenibilità economica e ambientale”, ossia il no al tandem Torino-Milano; il rispetto delle indicazioni del Consiglio Comunale. “Ho chiesto alle minoranze di sottoscrivere la delibera – conclude Sganga – e la nostra disponibilità ad accogliere il loro sostegno c’è”.

PD: DAL M5S SUICIDIO PER LA CITTA’

“Il M5S decide scientemente di uccidere la candidatura di Torino a favore di Milano e Cortina“. Così il capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Lo Russo e il segretario torinese Mimmo Carretta. “Un testo – scrivono i due esponenti Dem su Facebook – pieno di paletti, distinguo e condizioni che sembra quasi una provocazione e renderà impossibile che Torino possa essere candidata dal Coni producendo l’effetto di spianare la strada ai nostri concorrenti”. Lo Russo e Carretta lo definiscono “un suicidio per la città operato da una maggioranza politica che tiene sotto scacco la sindaca Appendino che ormai è in completa balia degli eventi e di uno sparuto gruppo di consiglieri che – concludono – invece che venire marginalizzato diventa il padrone delle scelte politiche a danno dell’intera comunità”.