Olimpiadi 2026, il sindaco di Sestriere non si rassegna: “Fino a gennaio partita aperta”

Olimpiadi, Sestriere non si rassegna. “La questione Olimpiadi per Torino e le sue montagne non è per nulla chiusa. Ci sono ancora buoni spiragli” ha affermato il sindaco Valter Marin, a margine della conferenza stampa degli European Master Games. Dopo la decisione di candidare per la coppia Milano-Cortina per i giochi invernali del 2026, la candidatura di Torino come terza località in cui svolgere almeno una parte delle gare sembrava sfumata.

FINO A GENNAIO, PARTITA APERTA

“Fino a gennaio la partita è aperta – ha invece sottolineato Marin – è più che giusto che rientrino nella candidatura Torino e le sue montagne. E’ un’occasione per l’intero arco alpino e per l’Italia”. Secondo il sindaco di Sestriere “con Torino ci sono molte più possibilità per l’Italia”. “Faremo ulteriori incontri – ha concluso – con gli altri sindaci delle valli olimpiche e con Appendino e Chiamparino. Ci sono i presupposti per rientrare nella candidatura”.