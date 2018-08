Olimpiadi 2026, la giunta del Coni approva la candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino

Scettico il sindaco di Milano, Sala: "Chiarezza non c'era ieri e chiarezza non c'è nemmeno oggi". Esulta il governatore del Veneto Zaia

Sì alla candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. E’ arrivato l’ok – all’unanimità – della giunta nazionale del Coni, che ha dunque sposato la soluzione prospettata nella giornata di ieri dal presidente Giovanni Malagò. Nel pomeriggio il Consiglio nazionale ha ufficializzato la candidatura a tre attraverso una delibera.

Pareri contrastanti dopo la delibera del Coni. Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “non è un progetto e quindi non è giudicabile. Chiarezza non c’era ieri e chiarezza non c’è nemmeno oggi”.

Esulta, invece, il governatore del Veneto, Luca Zaia: “Accogliamo con gioia questa bellissima notizia per il Veneto: Cortina farà parte della candidatura italiana alle olimpiadi invernali 2026. Ringrazio il Coni e il Presidente Malagò per l’equilibrio e la correttezza mantenuti anche nelle fasi più complesse della vicenda”.