Olimpiadi 2026, la sindaca Appendino incontra le opposizioni

In vista della seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicato al voto degli atti sulla candidatura olimpica, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha chiesto di incontrare domani mattina i gruppi di opposizione della Sala Rossa.

Sì MAGGIORANZA MA A PRECISE CONDIZIONI

Il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo: “Apprezziamo il gesto costruttivo della sindaca che ha deciso di incontrarci” precisando “verificheremo in aula sottoscrittori e testi definitivi che verranno proposti e l’atteggiamento della maggioranza sul nostro ordine del giorno di sostegno alla candidatura olimpica”. Le opposizioni sono già pronte ad un sì incondizionato alle olimpiadi ma non è escluso anche che in queste ore si cerchi il massimo consenso alla candidatura olimpica anche all’interno della maggioranza, che ha presentato una delibera che vincola il via libera ai Giochi a precise condizioni: analisi costi/benefici ad opera di un ente terzo, nessun debito e no al tandem con Milano. Direttive che potrebbero, per le opposizioni, far virare la scelta del Coni su altre città