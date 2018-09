Olimpiadi 2026, l’appello di Malagò e Zaia: “Torino ci ripensi”

L’ultimo appello a Torino arriva dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal governatore del Veneto, Luca Zaia. L’obiettivo? Salvare le Olimpiadi del tridente, dopo la chiusura di ieri del governo e l’ipotesi del piano B Milano-Cortina (senza il capoluogo piemontese).

“Mi auguro che Torino ci ripensi. Siamo ancora in tempo e non credo che Losanna non ci prenda in considerazione, la partita è assolutamente ancora aperta – ha detto Malagò ai microfoni di Radio Anch’io -. Con una candidatura a due è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non potendo contare sulle garanzie del governo”.

Malagò spiega poi come si è arrivati alla rottura. “Il governo ha fatto degli incontri e ognuno ha esposto le sue istanze, poi ha mandato una lettera nella giornata di giovedì chiedendo un giudizio sul tridente. Sala aveva posto due condizioni, la governance e che nel nome Milano doveva essere per prima, una richiesta che non mi sembra inaccettabile. Poi è arrivata la terza lettera della Appendino che rimaneva alla delibera del consiglio comunale che non faceva riferimento al tridente volendo far partecipare Torino da sola. A far saltare tutto è stata Torino. Poi Giorgetti è andato in audizione Parlamento dicendo che non c’era condivisione. Peccato – conclude il numero uno del Coni – eravamo a un centimetro da una cosa vincente e potevamo dimostrare di essere un Paese che supera gli steccati e che si vuole bene”.

All’appello di Malagò fa seguito anche quello di Zaia. “Non è una sfida o una prova muscolare – ha detto a Radio Anch’io -. Approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Appendino: noi rinunciamo anche al tema del posizionamento del nome, sarebbe un peccato sciupare questa opportunità”.

CHIAMPARINO: “SE IL PROBLEMA È IL LOGO…”

Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, ritiene che ci siano ancora i margini per il ritorno in corsa di Torino: “La candidatura sia delle tre città e non di una sola – ha dichiarato -. Sono pronto a venire a Roma e sedermi a un tavolo. Appendino ha mandato quella lettera dopo la richiesta di Milano di essere capofila. Se la questione è il posizionamento nel logo, allora non c’è problema”.