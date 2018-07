Olimpiadi 2026, Lo Russo (Pd) avvisa Appendino: “Al Coni non sbagli strada”

“Oggi saremo ad un bivio, ed è importante che Appendino non sbagli la strada“. Così scrive, in un post su Facebook, il capogruppo del Pd in Sala Rossa, Stefano Lo Russo a proposito della candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Oggi, infatti, i tre sindaci di Torino, Milano e Cortina e i tre presidenti di Regione sono stati convocati al Coni per la dirimere la questione della sede italiana da candidare ai Giochi.

L’ORIENTAMENTO DEL CONI

“Da cosa si apprende – prosegue Lo Russo su Fb – il Coni sarebbe orientato a proporre ai tre sindaci di mettersi insieme e costruire un dossier unitario al fine di massimizzare le probabilità di successo dell’Italia in sede Cio. Due su tre, Milano e Cortina, hanno già fatto sapere di essere disponibili. Appendino, dopo aver fatto votare in Consiglio comunale una delibera che in maniera scellerata escludeva esplicitamente qualunque ipotesi di accordo, continua a lanciare segnali bellicosi che più che segnare l’autorevolezza della nostra candidatura dimostra un certo isolamento e ci indebolisce”.

APPENDINO NON SBAGLI STRADA

Oggi saremo ad un bivio, ed è importante che la Appendino non sbagli la strada. Riteniamo la candidatura di Torino e delle sue valli la migliore, quella certamente più completa e fattibile e in tutte le sedi l’abbiamo sostenuta e la sosterremo con convinzione e orgoglio anche se finora la gestione politica del dossier da parte della Sindaca è stata carente e lacunosa. Ma se il Coni e il governo dovessero insistere e chiedere di mettere insieme le tre Città non si commetta l’errore di tirarsi indietro e si dia la disponibilità a lavorarci.

NO A QUESTIONI DI PRINCIPIO

Le questioni di principio e le bandierine localistiche vanno usate fino al punto da non far saltare il banco. Se la sindaca di Torino tenesse il punto del “o solo noi o niente” per non scontentare la sua maggioranza in Consiglio comunale e non accettasse mediazioni sulle sinergie e per questa ragione Torino venisse esclusa, a quel punto in modo del tutto comprensibile e legittimo dal Coni, sarebbe un delitto. Bene farebbero a quel punto le nostre valli olimpiche a sganciarsi da Torino e non essere trascinate a fondo da una politica scellerata della nostra Sindaca.

TRA QUALCOSA E NIENTE E’ MEGLIO QUALCOSA

Sarebbe stato meglio averle a Torino ma, per riprendere due vecchi proverbi piemontesi, “mentre ‘l can as grata la levr a scapa” e ricordiamoci che “pitost che niente a l’è mej pitost”. Mentre i grillini sono impegnati in mille elucubrazioni cerchino di non far scappare la lepre della candidatura olimpica di Torino e comunque tra “qualcosa” e “niente” è meglio “qualcosa”. Lo tenga presente anche la Sindaca Appendino.