Olimpiadi 2026, Malagò: “Speravamo in candidatura unica, ma da Torino non c’è stata disponibilità”

“Abbiamo ritenuto positiva la disponibilità di Milano e della Lombardia di venire incontro alle esigenze del “tridente”, poi è arrivata la lettera del sindaco Appendino, che legittimamente ha fatto presente che per Torino non era cambiato nulla rispetto alla situazione iniziale. Quindi restava valida la delibera del consiglio comunale per la quale la candidatura di Torino e del Piemonte doveva essere autonoma”. E’ quanto ha rivelato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell’incontro con il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulla candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026 a seguito del “no” dell’Esecutivo alla candidatura a tre.

“SCELTA LEGITTIMA, CI DISPIACE”

“E’ stata una sua scelta assolutamente legittima – ha aggiunto – e il governo ne ha preso atto ritenendo che non c’era più la disponibilità. Non c’erano più le condizioni per andare avanti con il tridente e mi dispiace – ha concluso – perché era la candidatura unita dell’Italia e sarebbe stata un’occasione bellissima“.