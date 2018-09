Olimpiadi 2026, Malagò: “Insieme imbattibili. Non sarà la settimana decisiva”

“Le ambizioni di Milano di correre da capofila? Penso che è giusto che ognuno abbia le sue legittime considerazioni, penso anche che se si procede insieme diventiamo più che molto forti, anzi secondo me imbattibili. Se invece, e non faccio allusioni a nessuno, ci sono considerazioni personali certo ci indeboliamo e questo è un dato di fatto”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in vista dell’incontro congiunto con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in programma domani a Palazzo Chigi con al centro il tema della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Seguirà anche un incontro con gli altri sindaci di Torino e Cortina, sempre a Palazzo Chigi l’11 settembre.

OBIETTIVO CANDIDATURA UNICA

L’obiettivo delle istituzioni è quello di convincere tutti i primi cittadini a correre sotto un’unica candidatura unita: “Ho visto Sala a Milano in settimana – ha aggiunto Malagò prima di assistere al match inaugurale del mondiale di pallavolo al Centrale del Tennis del Foro Italico tra Italia e Giappone – il colloquio è stato molto cordiale ma ora sarebbe irriguardoso prima dell’incontro con Giorgetti anticipare delle considerazioni. Non penso comunque che sarà la settimana decisiva, perché bisogna avere il più possibile le idee chiare quando si parte per Buenos Aires ai primi di ottobre”.