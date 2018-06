Olimpiadi 2026: nella Sala Rossa va in scena la protesta del CoNo

“Da 5 stelle a 5 cerchi. Traditori. No Olimpiadi”, “Olimpiadi sostenibili=balla insostenibile”. Sono le scritte sui volantini del CoNo, il Coordinamento No Olimpiadi, che oggi era presente nella tribuna della Sala Rossa per assistere alle comunicazioni della sindaca Chiara Appendino sulla candidatura di Torino alle Olimpiadi Invernali del 2026.

SI SCATENA LA PROTESTA

E proprio l’annuncio, da parte del presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci, del rinvio delle comunicazioni in vista dell’incontro di domani fra la sindaca e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, ha scatenato la protesta dei “No Olimpiadi”. “Vergogna, non si vuole mai parlare di Olimpiadi in questa sede perché è già tutto deciso”, ha urlato il gruppetto lanciando nell’aula uno dei volantini.

LO RUSSO (PD) INCONTRA I CONTESTATORI

Gesto in seguito al quale Versaci ha sospeso la seduta per qualche minuto. A incontrare i contestatori il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo che ha spiegato che “il Pd è a favore delle Olimpiadi ma abbiamo accettato la richiesta di rinvio per rispetto istituzionale, a patto che finalmente lunedì prossimo si possa discutere di Olimpiadi nella sede appropriata, il Consiglio, invece che sui giornali”.