Olimpiadi 2026, Torino corre da sola: “Nessun contatto con Milano”

L'invito della sindaca: una lettera congiunta al presidente del Coni per ribadire che l'unico progetto in considerazione è quello piemontese

Candidatura congiunta con Milano? No, grazie. Torino vuole correre da sola per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 e lo ha ribadito a chiare lettere la sindaca Chiara Appendino dopo l’incontro con una cinquantina di sindaci delle valli.

“Non ci sono stati contatti con Milano“, ha spiegato la sindaca di Torino che ha formulato una proposta: “Tutti i 316 sindaci della Città Metropolitana sottoscrivano una lettera al presidente del Coni Malagò in cui si ribadisce come l’unica candidatura presa in considerazione dal territorio è quella di Torino“.

Appendino ha auspicato inoltre una presa di posizione in tempi brevi da parte del Governo sulla sostenibilità economica della candidatura piemontese. Intanto a fine maggio una delegazione del Cio sarà in città per prendere contatti con enti e amministratori cittadini, mentre a giugno una delegazione torinese sarà a Pechino per un confronto programmatico.

La candidatura di Torino, come annunciato dalla sindaca, potrebbe diventare ufficiale a gennaio 2019 e per quel momento dovrà essere costituita un’associazione ad hoc, la Torino 2026, che sappia coinvolga Città Metropolitana, Regione Piemonte e Comuni. La scelta della città ospitante sarà presa dal Cio a settembre del prossimo anno.