Olimpiadi 2026, Torino esclusa. Opposizioni all’attacco: “Pianto Appendino è del coccodrillo, si dimetta”

L’esclusione di Torino dal lotto dei candidati ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 ha scatenato il fuoco di fila delle opposizioni. Dal centrodestra al centrosinistra, non sono mancati gli atti d’accusa lanciati all’indirizzo del sindaco di Torino. “Appendino non faccia il pianto del coccodrillo. Ci doveva pensare prima. La candidatura di Torino è saltata per colpa dei litigi all’interno della maggioranza M5s” ha affermato, in una nota, il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.

FREGOLENT (PD): “SINDACA SCARICATA, SI DIMETTA”

“La sindaca Appendino è stata scaricata dal governo e dal vicepremier Di Maio. Paga l’incertezza di un progetto che il M5S locale ha sempre contrastato e non è mai riuscita a fare squadra con Cortina e Milano. Con la sua incapacità sta portando una delle metropoli più importanti d’Italia nel baratro. Ogni promessa elettorale è stata un clamoroso flop. Ne prenda atto e si dimetta” ha dichiarato la deputata Dem Silvia Fregolent.

MARINO (PD): “GRAVE SCONFITTA E DANNO ECONOMICO”

“Una valanga di nome Appendino si è abbattuta sulla nostra città. Una grave sconfitta e un grave danno economico, di immagine, di promozione turistica” scrive su Twitter il senatore torinese del Pd Mauro Maria Marino.

FDI: “FALLIMENTO OLIMPICO PER IL DUO CHIAPPENDINO”

“Per il duo Chiappendino un fallimento olimpico” tuonano Augusta Montaruli, parlamentare torinese di Fratelli d’Italia, e Maurizio Marrone, dirigente nazionale Fdi. “Se ha un briciolo di dignità – aggiungono – Appendino si dimetta immediatamente da sindaco di Torino, assumendosi la responsabilità del boicottaggio messo in campo sin dal principio dalla sua maggioranza consiliare grillina e senza scaricare il barile su complottismi ridicoli del suo stesso governo pentastellato. Anche Chiamparino farebbe meglio a tacere, dal momento che l’impegno promesso per rimettere in gioco Sestriere e le valli si è rivelato ancora una volta una boutade elettorale: nulla di più che chiacchiere mediatiche, a beneficio del suo compagno di partito Sala, che ha potuto scippare per la sua Milano l’ennesima occasione di sviluppo per Torino”.

GANCIA (LEGA): “CHI E’ CAUSA DEL SUO MAL…”

“Inutile che Appendino oggi si lamenti perché ha fatto di tutto per essere esclusa. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso, si dice, ma questa volta a piangere saremo noi piemontesi. Senza Olimpiadi non vedremo alcun investimento”. Così Gianna Gancia, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale.

FLUTTERO (FI): “APPENDINO DEBOLE, CHIAMPARINO PEGGIO”

“Una vicenda iniziata male e finita peggio” sbotta il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Andrea Fluttero, che definisce “debolissima la gestione del sindaco di Torino Chiara Appendino, anche peggio quella del governatore Sergio Chiamparino”. “Appendino – dice Fluttero – non solo ha dimostrato di non essere in grado di gestire la propria maggioranza pur potendo contare su un partito unico, ma non ha avuto neppure la capacità di far fare un salto di qualità al M5s, tramutandolo da partito di protesta a forza di maggioranza”. “Il governatore del Piemonte – aggiunge – si è dimostrato un leader bollito, la copia sbiadita di quel Chiamparino sindaco che grazie alla forte sponda dell’allora presidente della Regione Enzo Ghigo visse le Olimpiadi Invernali del 2006″. “Chiamparino – sostiene – ha giocato a scaricabarile con Appendino, puntando sul suo fallimento per raccogliere qualche consenso. Se sarà la candidatura Milano-Cortina e non di Milano-Sestirere-Cortina è anche colpa sua”.