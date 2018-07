Olimpiadi 2026, Uncem: “Torino e le sue valli alpine, scelta che premia tutto il Piemonte”

“La scelta di Torino e delle sue valli alpine per le Olimpiadi invernali del 2026 sarebbe una scelta che premia tutto il Piemonte, tutto il sistema-montagna”. Così, in una nota, Paola Vercellotti, vicepresidente Uncem Piemonte.

“UNCEM CI CREDE MOLTO”

“Uncem ci crede molto – aggiunge – perché porterebbe nel mondo una specificità che abbiamo solo qui, e cioè quel legame tra città e capoluoghi, tra città e montagna, tra aree urbane e aree interne, che è l’essenza dello sviluppo, che ha comportato in passato abbandono e spopolamento ma che invece oggi diventa strumento per la crescita sociale ed economica delle valli e delle città. Entrambe non possono fare a meno l’una dell’altra. Nella scelta della candidatura alle Olimpiadi questo impianto deve prevalere, ed è un’esclusiva tutta piemontese, per storia, cultura, conformazione territoriale”.

L’AUSPICIO DI VERCELLOTTI

“Auspico che tutte le istituzioni che devono fare scelte politiche in vista della candidatura diano segnali forti, chiari e senza dubbi al Coni e al Governo. Siano compatti – conclude Vercellotti – Non possiamo perdere queste grandi e uniche occasioni”.