Olimpiadi: al via gli incontri per il pre-dossier di Torino 2026

E’ in corso, a Palazzo Civico, il primo degli incontri fra gli assessori comunali e l’architetto Alberto Sasso, incaricato della realizzazione di un pre-dossier olimpico da presentare al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in vista di una candidatura di Torino ai Giochi del 2026. Il primo colloquio è con l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra per analizzare le questioni legate alle infrastrutture trasportistiche.