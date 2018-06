Olimpiadi, Appendino a Roma: «Presto la scelta del governo»

I rappresentanti delle città candidate dal sottosegretario allo Sport Giorgetti: poche chance per Torino

La sindaca Appendino si recherà a Roma a mani vuote: niente dossier olimpico e niente appoggio dalla sua maggioranza. Si terrà infatti oggi l’incontro con il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti per tastare il terreno sulla scelta tra Torino, Milano e Cortina come candidate ai Giochi Olimpici 2026.

Con lei la prima cittadina non porterà però alcun dossier, ma solo un “indice” con i punti chiave pensati dall’architetto Alberto Sasso: sostenibilità, riutilizzo impianti, una nuova casa degli atleti.

Indice che però non è stato stilato con la propria maggioranza, che non ha preso di buon grado l’essere tagliata fuori da una decisione così importante: ben due le riunioni tra la sindaca e i pentastellati ieri, una durante il consiglio comunale e l’altra in tardo pomeriggio.

