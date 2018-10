Olimpiadi, Appendino non s’arrende: “Non è finita, anche Torino è in corsa”

La sindaca a Radio Uno: "Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, ci siamo pure noi"

Chiara Appendino non si arrende. La sindaca di Torino è sempre convinta che il capoluogo piemontese possa concorrere per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 e spiega le prossime mosse a Radio anch’io, su Rai Radio Uno.

“Per quanto mi riguarda – assicura Appendino – non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c’è perché non esiste un dossier, esiste anche la candidatura di Torino. Deve essere così”.

La sindaca è convinta che tutto sia ancora in discussione e che occorra mettere ai voti le candidature: “Io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto e ai voti le due candidature”.