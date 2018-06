Olimpiadi, Chiamparino: “Dateci il dossier, vogliamo fare la nostra parte”

La battaglia per la candidatura ai giochi invernali del 2026 entra nel vivo

“La città di Torino consegni alla Regione Piemonte il dossier olimpico prima della sua formalizzazione definitiva, prevista entro il 3 luglio”. E’ la richiesta del governatore Sergio Chiamparino per valutare “l’eventuale presenza di parti che potrebbero risultare a nostro giudizio contraddittorie con l’obiettivo stesso della candidatura ai Giochi del 2026“.

DOSSIER MAI CONSEGNATO

Il dossier, rivela Chiamparino “ci è stato illustrato in una riunione di circa una settimana fa, ma non ci è stato mai consegnato”. La richiesta di riceverlo “ufficialmente” ha lo scopo, sottolinea, “di poter dare il nostro contributo al testo” e di “meglio coordinare le varie iniziative di sostegno al dossier in modo da garantire la massima coesione istituzionale di tutto il territorio regionale”.