Olimpiadi, Fontana: “Ok a Torino se costi a suo carico”. Malagò: “Ancora speranza di ricompattare il gruppo”

“Noi siamo favorevoli al fatto che l’Italia non perda questa grande occasione. Se Torino se la caverà per conto suo, viva Torino“. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la proposta di una candidatura unica del capoluogo piemontese avanzata dal ministro Danilo Toninelli per ospitare i giochi olimpici invernali del 2026.

SE COSTI A SUO CARICO, BENE TORINO

“Siamo a favore del fatto che il nostro Paese possa avere le Olimpiadi. Torino è ancora in Italia quindi ci va benissimo” ha detto Fontana, ma a condizione, ha aggiunto, che i costi siano a carico “integrale” del capoluogo piemontese.

L’AUSPICIO DI MALAGO’

“Fino all’ultimo spero che si riesca a fare un discorso tutti insieme perché secondo me diventeremmo invincibili, molto forti” ha invece aggiunto, dal canto suo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo su Radio2. “Torino molla? La parola molla non mi piace”, ha specificato il capo dello sport italiano, ribadendo che se il capoluogo piemontese dovesse restare sulla sua posizione di tirarsi indietro dal cartello composto anche da Milano e Cortina, “prima di rinunciare del tutto, chiaro che c’è un’ipotesi comunque robusta, seria, autorevole”, con il binomio Milano-Cortina.

L’ESEMPIO DELLA PALLAVOLO

L’auspicio di Malagò, tuttavia, resta quello di correre tutti insieme: “C’è qualche speranza che si riesca a ricompattare il gruppo”, ha precisato, ricordando tutte le peculiarità a livello di impianti di Torino, che sono eredità delle Olimpiadi del 2006: “Prendiamo l’esempio della pallavolo, su 8.000 comuni Torino è l’unica città in Italia – ha ricordato Malagò – che può ospitare le finali sia dei due gironi a 6, sia semifinali e finali di questa manifestazione, perché in virtù delle Olimpiadi del 2006 ha un impianto con determinati parametri per cui quando ti candidi per i mondiali di pallavolo non puoi che fare la finale lì. Tutti gli altri sono una ‘deroga’. Concludendo, il numero uno dello sport italiano, lancia un messaggio: “Le Olimpiadi non sono un costo ma nei decenni successivi sono un investimento”.

