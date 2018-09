Olimpiadi, “La beffa oltre il danno”. Lega e Fi all’attacco: “Obiettivo Appendino è il no a Torino”

“Nessun dialogo con le opposizioni e con la sua stessa maggioranza ma soltanto silenzio per portare a definitivo compimento quello che, evidentemente, era il vero obiettivo degli ultimi mesi: impedire che Torino potesse ospitare nuovamente le Olimpiadi“. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabrizio Ricca, commenta la mancata concessione delle comunicazioni all’aula sul tema della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026.

“SABOTATO TENTATIVO DI RIPORTARE I GIOCHI IN PIEMONTE”

Per Ricca “e’ evidente, a questo punto, che Chiara Appendino ha deciso non soltanto di dire ‘no’ alle Olimpiadi ma di sabotare anche qualsiasi tentativo di riportarle in Piemonte. Proprio per questo scopriamo che lunedì non si presenterà in Comune per discutere dei Giochi. La sindaca Appendino – conclude l’esponente del Carroccio – prende tempo per far naufragare ogni tentativo che si sarebbe potuto mettere in atto per sanare i danni fatti dalla sua maggioranza e dimostra di non tenere in minima considerazione la tanto sbandierata ‘trasparenza’”.

“LA BEFFA OLTRE IL DANNO”

“La beffa oltre il danno. E’ la sintesi amara di quello che sta accadendo al Piemonte, a Torino ma soprattutto ai Comuni delle valli olimpiche. Dopo aver fatto cadere la candidatura del capoluogo, vittima dei paletti messi dalla maggioranza M5s e da lei subiti per salvare la poltrona, Appendino è ora impegnata per impedire che le valli olimpiche possano riscattarsi dall’isolamento in cui si sono ritrovate a causa della logica istituzionale della Città metropolitana, per cui il sindaco di Torino ‘regna’ sul territorio della provincia”. E’ invece il commento di Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia.

TORINO SI VEDE MESSA ALL’ANGOLO

“La beffa, economica, è quella della consulenza. Una ricca consulenza, circa 40 mila euro, per varare il piano di fattibilità della candidatura dei Comuni olimpici, diventata improvvisamente carta straccia – osserva -. Stiamo parlando dei soldi dei contribuenti torinesi utilizzati dal Comune, intascati dal consulente per poi cestinare il lavoro fatto. Ora è da sperare che l’iniziativa della Regione possa salvaguardare una prospettiva olimpica ricostituendo la triade con Milano e Cortina. Per un movimento che fa gargarismi ogni giorno invocando onestà e legalità si tratta di un fallimento senza attenuanti. Torino si vede oggi messa all’angolo: dal Salone del Libro alla mancata candidatura olimpica, il M5s e il sindaco Appendino hanno perseguito senza tentennamento ne’ incertezza la loro filosofia di decresciuta (in)felice. Ogni giorno di vita in piu’ di questa giunta fa lievitare i costi per la città e i torinesi”.