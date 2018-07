Olimpiadi, Malagò anticipa: “Ok a candidatura unitaria, aspettiamo solo il sì di Torino”

Giovanni Malagò, al termine dell’ultima riunione della commissione di valutazione, anticipa la decisione del Coni sulla candidatura italiana ai Giochi Invernali del 2026: “La strada da seguire, quella più auspicabile, è la candidatura congiunta delle tre città per far sì che a scendere in campo sia una vera candidatura italiana”.

Della possibilità è stato informato anche il Comitato Olimpico Internazionale: “Per noi è una novità assoluta ed è stato ottenuto dal Cio il placet ad avere un riscontro di pari dignità per tutte e tre le città. La candidatura unitaria sarebbe quella che costerebbe di meno, è stato preso il meglio dai singoli dossier”.

Milano e Cortina hanno già detto sì, si aspetta solo il via libera da Torino: “Abbiamo ricevuto la disponibilità di due candidate, aspettiamo di sapere se c’è anche quella di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara per l‘Italia nella storia delle Olimpiadi“.