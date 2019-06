Olimpiadi a Milano-Cortina, Appendino: “Non mi pento”

Nessun rimpianto, nessun rimorso. Chiara Appendino resta fedele alla sua linea, proprio dopo che un intero paese ha esultato per il sì del Cio alle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, con importanti ricadute sul territorio lombardo, del Trentino e del Veneto.

“Non mi pento, non ho alcun rimpianto per la scelta che abbiamo fatto”, dice la sindaca di Torino a margine dell’inaugurazione della Start Up Week alle Ogr. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli, ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Poi abbiamo lottato come leoni per ottenere le Atp Finals, che finiscono nel 2025. Le Olimpiadi sono nel 2026, in continuità. Ripeto, non c’è nessun rimpianto”.

Insomma per Appendino “Torino deve guardare avanti, c’è un grande evento sportivo di tennis che si terrà qui: rimbocchiamoci le maniche. Gare olimpiche in città? C’è piena disponibilità, ne parlerò con Cirio“. E nessuna reprimenda a Di Maio: “Ci ha dato una grossa mano con le Atp Finals“.