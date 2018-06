"Sarà kermesse sfavillante, ma all'insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto"

“Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”.

LO SCRIVE IL MINISTRO SU TWITTER

Lo scrive su Twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, a proposito della scelta del capoluogo piemontese candidato ad ospitare i Giochi Invernali del 2026.