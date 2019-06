Nessuna speranza per Torino di rientrare in corsa per le Olimpiadi 2026, con l’assegnazione di alcune gare e di eventi negli impianti cittadini, cavallo di battaglia del neo governatore Alberto Cirio: Luca Zaia, presidente del Veneto, è categorico al riguardo.

“Torino? Penso che il dossier per noi è chiuso così e mi spiace davvero, perché sono stato quello che ha lavorato fino alla fine per avere la candidatura delle tre città. Non posso dimenticare – l’affondo di Zaia – che con Torino c’erano i finanziamenti e senza invece no. Adesso voltiamo pagina”.