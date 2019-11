Olivetti, nuovo quartier generale: «Darà lavoro a 80 dipendenti»

Tim rilancia l’Olivetti a Ivrea, inaugurato ieri il nuovo quartier generale. La sede è stata aperta nello storico Centro studi di strada Monte Navale, appena ristrutturato. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea, Patrizia Paglia, presidente Confindustria Canavese, Giovanni Ronca ed Ettore Spigno, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Olivetti. Nel corso della cerimonia sono stati illustrati gli importanti interventi di recupero e di valorizzazione dell’immobile.

«La decisione di Olivetti – ha sottolineato Stefano Sertoli – di intervenire su uno degli edifici che costituiscono il Patrimonio Unesco per valorizzarlo attraverso un progetto di restauro rispettoso dell’integrità e dell’autenticità del bene stesso è un importante segnale della volontà di fare sistema e collaborare alla rinascita economica di Ivrea e del suo territorio». La rinascita Olivetti in Canavese soddisfa anche Confindustria: «L’edificio che si inaugura oggi è, per noi – ha detto la Paglia – un grande segnale di ritorno al territorio, di amore e di fiducia verso Ivrea e il Canavese. È l’esempio tangibile della volontà di ripercorrere, e non solo ricordare, la politica di rinnovamento e sperimentazione avviata da Olivetti sia in campo industriale che architettonico».

Anche i vertici salutano l’evento con parole di buon auspicio: «Restituire una “casa” così prestigiosa a Olivetti – ha commentato Giovanni Ronca, presidente di Olivetti – è un segno tangibile di come Tim stia, di nuovo, guardando molto avanti, con l’obiettivo di portare alla luce il valore non solo storico ma soprattutto prospettico che questo grande gruppo ha nel suo Dna. La Casa Blu è icona della nostra Olivetti, un’impresa che vive radicata su un territorio vivo». Il quartier generale di Olivetti ospita circa 80 persone. Tim ha inoltre recentemente attivato un impianto 5G nel comune di Ivrea.