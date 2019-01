Olivia Schimmel rimette tutti in forma

Non è una modella, non ha un contratto con qualche marca di lingerie o di costumi da bagno, eppure è conosciutissima sulle reti social. Si chiama Olivia Schimmel, ha 24 anni e vive in California, anche se è costantemente in connessione col mondo del web.

Il suo profilo è cliccatissimo e basta farci un salto per scoprire il perché. Ad attirare l’attenzione di migliaia e migliaia di fan sono soprattutto le sue voluminose, spesso ostentate in bella mostra e con evidente orgoglio dalla giovane studentessa.

Già, perché Olivia Schimmel frequenta l’università a Oakland, presso San Francisco, e il suo sogno non è quello di sfondare nel mondo della moda, ma diventare infermiera specializzata. Certo, essere curati da una come lei renderebbe piacevoli anche i soggiorni in ospedale.