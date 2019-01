Il ritrovamento nella loro abitazione ad Alpignano. Il materiale è stato sequestrato: accertamenti in corso per capirne la provenienza

In cantina avevano 120 chilogrammi di botti illegali per un totale di 340 artifici pirotecnici. Nei guai sono finiti un caporale maggiore dell’esercito in servizio a Torino e una poliziotta del commissariato Centro, indagati a piede libero dopo il ritrovamento dei fuochi nella cantina della loro abitazione ad Alpignano.

Tutto il materiale è stato sequestrato dalla polizia, ma ancora non è stato fatto brillare perché il pm Paolo Toso ha disposto degli accertamenti per capirne la provenienza.