Oltre 80mila lavoratori a rischio licenziamento. E la “cassa” decuplica

Tra ordinaria, straordinaria e in deroga: 283 milioni di ore. Nel 2020 almeno 32mila nuovi disoccupati solo a Torino

Sul fatto che, da qui a poco più di due mesi, il mercato del lavoro sarà investito da uno “tsunami”, concordano praticamente tutti. Governo e sindacati, già nelle scorse ore, hanno riaperto il confronto sugli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti che, per ora, resta confermato solo fino al mese di marzo, seppure in odore di proroga solo per alcune categorie di lavoratori.

In Piemonte, allo stato attuale e nelle previsioni delle parti sociali, potrebbe significare almeno 80mila persone senza occupazione a partire dal primo di aprile. Una stima, certo. Che, però, fa tremare i polsi nel momento in cui viene amplificata nella sua drammaticità dagli altri riflessi della crisi economica scatenata nell’ultimo anno dall’emergenza Covid.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI