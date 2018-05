Omicidio Ceste, la Cassazione conferma condanna a 30 anni per Buoninconti

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Michele Buoninconti, l’ex vigile del fuoco accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa il 24 gennaio dalla loro casa di Costigliole d’Asti.

Il cadavere della vittima fu ritrovato soltanto il 18 ottobre di quello stesso anno in un canale di scolo nelle campagne adiacenti all’abitazione e dell’omicidio è stato accusato il marito, condannato in primo grado dal Gup di Asti il 4 novembre 2015 e in secondo dalla corte d’Assise d’appello di Torino il 15 febbraio 2017.

Sentenze confermate dalla Suprema corte, che ha rigettato il ricorso presentato dai legali della difesa rendendo definitiva la condanna a Buoninconti.