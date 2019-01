Omicidio nel ghetto

A chi importa, in fondo, la storia di Andrew? Sappiamo che era nigeriano, che aveva 33 anni, un permesso di soggiorno per motivi umanitari ancora valido e che presto sarebbe andato via dall’ex Moi, nella prossima fase del cosiddetto “sgombero dolce” di quello che era il villaggio olimpico e che cosa sia diventato oggi lo abbiamo ben chiaro. Invece l’hanno ammazzato. E il ministro dell’Interno si sente in dovere di spiegare che in settimana vedrà la sindaca Chiara Appendino (che ha convocato a Roma), le varie forze politiche bombardano con le loro prese di posizione, i sindacati di polizia intervengono… Difficile, in effetti, considerarlo un omicidio “normale”, sempre che ne esistano di normali. Così come, almeno a me, risulta un poco difficile non considerare inquietante che una persona (anche questa abitante all’ex Moi) venga ferita a colpi d’ascia in pieno centro. Il fatto è che si discute da anni, ma il Moi rimane lì, come una cattiva coscienza per chi ha consentito, con errori e omissioni, illegalità o superficialità, che diventasse quello che è adesso, che certa criminalità vi affondasse le mani e amministrasse una sorta di città nella città. E si arrivasse alla fine all’omicidio, con una modalità con cui nei film abbiamo visto ammazzare gli infami. Saranno le indagini a spiegarcelo, su questo non ho dubbi. Ne ho, invece, sul futuro dell’ex Moi. I ghetti e gli inferni è più facile crearli che superarli. Perché il buonismo non aiuta, però le ruspe spesso spostano le macerie, non le cancellano.