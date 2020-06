Omicidio nel Torinese: uccide l’ex moglie, ferisce la figlia e scappa. Poi si presenta in caserma

Uccide la moglie a colpi di pistola e scappa. Omicidio, intorno alle 12.30, a Volvera, in provincia di Torino. È successo presso l’abitazione di famiglia, un appartamento al primo piano di uno stabile in via Garibaldi.

I coniugi, entrambi italiani, erano divorziati da quattro anni. La moglie, classe 1962, è stata raggiunta dagli spari sul balcone ed è deceduta. Due i colpi di pistola al torace della figlia, classe 1991, all’interno dell’abitazione. Le condizioni della giovane donna sono particolarmente gravi: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino.

I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce dell’uomo, in fuga con l’arma del delitto. Posti di controllo sono stati approntati in tutta la provincia, con un elicottero in volo per le ricerche. Braccato dai militari, che avevano circondato tutta la la zona, l’uomo si è poi arreso presentandosi in caserma a Pinerolo.