Omicidio nell’ex Moi, il questore: “Movente slegato da interessi illeciti nel complesso”

Il questore di Torino, Francesco Messina, esclude collegamenti tra l’omicidio di Andrew Abiodun Yomi, ucciso lo scorso 18 gennaio all’interno delle palazzine dell’ex villaggio olimpico, e possibili attività illecite nella struttura.

“Stiamo proseguendo nello sviluppo delle attività pianificate in sede di tavolo istituzionale allo scopo di realizzare il crono-programma stabilito dagli attori interessati”, si legge in una nota in cui si ribadisce la tesi del movente personale del delitto, legato a dissapori tra il sospettato – Umoh Michael Onoshorere e la vittima.

“Dissapori che nulla hanno a che vedere con il perseguimento di interessi illeciti legati alla frequentazione del complesso”, si conclude la nota diffusa dalla questura del capoluogo piemontese.