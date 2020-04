Condannato per l'omicidio dell'insegnante di Castellamonte, sarà trasferito in un alloggio a Torino che gli ha messo a disposizione la madre

Gabriele Defilippi, condannato per l’omicidio di Gloria Rosboch a Castellamonte, nel Canavese, uscirà di prigione. L’ordine di scarcerazione è già pronto: Defilippi ha contratto il coronavirus e, come altri detenuti nelle sue condizioni, potrà tornare in libertà.

Sarà temporaneamente trasferito in un alloggio a Torino che gli ha messo a disposizione la madre. Le sue condizioni di salute saranno monitorate quotidianamente e solo in caso si aggravino scatterà il ricovero in ospedale.