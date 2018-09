Caduta l’accusa di concorso in omicidio, l’azienda ha disposto il reintegro in servizio della madre di Gabriele Defilippi

Caterina Abbatista è di nuovo in servizio presso l’Asl To 4 di San Mauro Torinese. La madre di Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l’assassinio dell’insegnante di Castellamonte Gloria Rosboch, era stata accusata e poi assolta dall’accusa di concorso in omicidio.

La donna, operatrice sanitaria, era stata sospesa in seguito all’arresto avvenuto nel febbraio 2016: il pm Giuseppe Ferrando aveva chiesto la condanna a 16 anni in quanto Abbatista, oltre a essere conoscenza della truffa ai danni della professoressa, non avrebbe fatto nulla per fermare il figlio nonostante sapesse dei suoi propositi omicidi.

In seguito alla sentenza di assoluzione del tribunale di Ivrea (è stata però condannata a 14 mesi per la truffa ai danni della Rosboch), l’Asl ha disposto il reintegro della donna, tornata al lavoro lunedì.