Ancora un omicidio-suicidio nel Torinese. Vinovo è sotto shock dopo quanto successo nel primo pomeriggio in un appartamento di via Tetti Rosa. Da quanto si apprende un uomo, di professione guardia giurata, avrebbe ammazzato la compagna per poi togliersi la vita. Sul posto i carabinieri, che stanno cercando di far luce sulla vicenda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO