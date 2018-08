Omidicio Loris, Veronica Panarello trasferita in carcere a Torino

La donna è stata condannata a trenta anni di carcere in primo grado e in appello per avere ucciso il figlio il 29 novembre del 2014

La scorsa settimana Veronica Panarello è stata trasferita al carcere di Torino. Si tratta del quarto istituto penitenziario nel quale la donna, condannata a trenta anni di carcere in primo grado e in appello per avere ucciso il figlio Loris il 29 novembre del 2014, si è trovata rinchiusa. La donna era stata portata prima al carcere di Agrigento e poi, da dicembre del 2015, all’istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stata sottoposta anche a osservazione psichiatrica.

L’ULTIMO TRASFERIMENTO DAL CARCERE DI CATANIA

L’ultimo trasferimento è avvenuto verso il carcere di Catania a gennaio del 2016. La donna avrebbe dovuto rimanerci per tutto il tempo dell’effettuazione delle perizie alle quali è stato subordinato il rito abbreviato, chiesto e ottenuto in primo grado dall’avvocato di Veronica Panarello, e ci è rimasta anche per il tempo del processo di Appello che si è concluso con la conferma della condanna a trent’anni di carcere il 5 luglio scorso.