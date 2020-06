Onda su onda

La seconda ondata autunnale è sicura. Lo sostengono l’Iss e l’Oms, lo dice anche il centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), e con loro tanti altri scienziati. È il cosiddetto “schieramento prudenziale” di cui fa parte il governo. Se in autunno ci sarà un’anche minima ripresa del Covid, Conte potrà fare il gradasso “io l’avevo detto”. Se non capiterà, lo farà ugualmente “avete visto che ubbidendomi avete evitato il ritorno del virus?” Dei milioni succhiati ai poveri imprenditori per misure inutili, non farà menzione. Danni collaterali. Zangrillo invece, dopo aver detto che l’epidemia si sta spegnendo, rincara la dose: “dire che ci sarà una seconda ondata in autunno dal punto di vista scientifico non ha senso”. Pazzo. I media mainstream cercano di demolirlo per aiutare un governo che, arroccato sul “non abbassate la guardia”, vede contestate tutte le misure preventive imposte nella riapertura. Dura battaglia: una ricerca pubblicata sulla rivista Physics of Fluids, condotta in 6 città tra America, Asia e Australia, e coordinata dagli indiani Rajneesh Bhardwaj e Amit Agrawal, afferma che sulle superfici come maniglie, bicchieri di vetro, stoviglie e smartphone il coronavirus può resistere da 3 secondi a due minuti. Inutili pertanto le costose sanificazioni imposte a chi riapre. Inutili le ridicole e teatrali innaffiature di esterni, parchi e strade che vediamo in Tv. Avete idea di quanti disinfettanti e detergenti velenosi sono finiti nei tombini con i recenti nubifragi, danneggiando i delicati ecosistemi fluviali e palustri? Ma vinceranno i precauzionisti: troppe mascherine, disinfettanti e plexiglas rischiano di restare in mano a chi ci ha speculato sopra.

