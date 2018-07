Ondata di caldo record in arrivo: “allerta rossa” a Torino nel week-end

Ondata di caldo record nell’Europa del Nord e in Italia, dove il sito del Ministero della Salute indica quattro città da bollino rosso. In Germania è stato raggiunto il picco record di 38 gradi ma i metereologi si aspettano ulteriori aumenti per le prossime ore. Caldo eccezionale anche in Francia, a Parigi c’è l’allerta arancione “canicule”. In Gran Bretagna l’afa ha fatto cadere il muro del rigorosissimo “dress code” di un esclusivo cricket club che ha consentito agli ospiti di indossare il gilet.

A LONDRA TOCCATI 34 GRADI

La “concessione” arriva in una giornata in cui Londra tocca quota 34 gradi. E in Grecia al momento risultano ancora persone disperse dopo i disastrosi incendi dei giorni scorsi. Anche l’Italia è investita da questa ondata di forte caldo, che si intensificherà nel weekend e tra lunedì e martedì quando si potranno registrare picchi massimi localmente vicini ai 40 gradi.

IL PUNTO DEI METEOROLOGI

“C’è il rinforzo dell’alta pressione sull’Italia – spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo – ma con ancora qualche temporale pomeridiano sabato su Alpi e Appennini. La prossima settimana – continuano gli esperti – il caldo intenso sarà ancora protagonista per l’arrivo dell’anticiclone nordafricano.

DA DOMANI BOLLINO ROSSO A TORINO

In Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole i termometri potranno superare i 35 gradi, non si possono escludere punte vicine ai 40 gradi, con il disagio di un clima afoso specie al Nord”. Il ministero della Salute ha aggiornato il Bollettino sulle ondate di calore: da oggi e per tutto il week-end sono da bollino rosso Perugia e Bolzano, si aggiungono da domani Torino e domenica Bologna. Domenica bollino arancione per Cagliari, Pescara, Firenze e Rieti.