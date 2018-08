Onoranze Funebri San Lazzaro – Partecipazione e comprensione per le vostre decisioni delicate

Le Onoranze Funebri San Lazzaro nella sede di corso Corsica 26/A hanno una storia importante alle spalle, ultratrentennale, che le ha fatte conoscere bene non solo in Torino e provincia. Dal 2012 l’attività è stata rilevata da Piero Camaschella che aveva già un’esperienza professionale in questo settore e ha portato aria nuova mettendo a disposizione del pubblico tutta la sua esperienza e la sua affidabilità, fatta anche di rapporti umani e di profonda conoscenza del settore.

«Chi si rivolge a noi – spiega il signor Piero – è sicuramente in un momento delicato della sua vita e per questo il primo compito di chi fa il mio mestiere dovrebbe essere quello di facilitare il più possibile tutte le fasi che riguardano il funerale, a cominciare dalle pratiche. In diversi casi non esiste una tomba di famiglia, non sono stati acquistati i loculi e per questo ci sono diverse pratiche burocratiche da espletare con i Comuni e altri enti. Io mi occupo di tutto, ovviamente in accordo con i diretti interessati perché la scelta finale ricade sempre su di loro. Il nostro compito è soprattutto quello dei consulenti e dei consiglieri, in fondo se lavoriamo da tempo in questo settore è perché abbiamo maturato la giusta esperienza».

San Lazzaro si occupa di ogni fase del funerale, a cominciare dalla scelta della bara con prezzi che possono partire da 1700-1800 euro e vanno a salire a seconda del materiale per la cassa e di eventuali decorazioni («ce ne sono davvero di ogni tipo, anche con i ritratti di padre Pio»), ma anche dagli omaggi floreali tramite un fornitore di fiducia, i manifesti con la produzione e l’affissione, i ricordini, le tumulazioni, le cremazioni ma anche le esumazioni e le estumulazioni. Inoltre, nel caso i parenti fossero interessati, l’Impresa può metterli in contatto con professionisti del settore come i marmisti, perché in quel caso si tratta di lavori che esulano il compito delle Onoranze, anche se ormai i professionisti del settore sono ben conosciuti.

«Per il trasporto della salma ci appoggiamo alla Copif, cooperativa che mette anche a disposizione personale addetto alla ricomposizione tanatoestetica e alla vestizione e può fornire vetture eleganti e affidabili di marchi come Mercedes e Chrysler e soprattutto non abbiamo limiti territoriali. Normalmente lavoriamo in Torino e provincia, siamo operativi in molti ospedali a cominciare dalle Molinette e dal Mauriziano, più tutti gli altri nosocomi del territorio, ma in realtà sono stato in tutta Italia, anche nella Isole. Rientra tutto nella nostra filosofia di base, cercare di venire incontro il più possibile alle richieste dei clienti perché sappiamo benissimo che dobbiamo rappresentare una risorsa e non un peso».

Ed è bene ricordare che, anche se si tratta di un momento profondamente doloroso, le spese per il funerale – almeno per la parte che riguarda noi – si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi per l’anno successivo.

Le Onoranze Funebri San Lazzaro sono operative sette giorni su sette, con reperibilità 24 ore al giorno

Contatti: 011.3032094, 339.2928762

Mail: [email protected]