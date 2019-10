Onorevole centravanti

Mi han chiesto su Facebook cosa pensassi di Mick Wallace, l’eurodeputato irlandese coi lunghi capelli e la barba bianchi, quello con l’aria da fricchettone irriducibile. Ma sì, quello che abita a Cortemilia e tifa Toro perché sua sorella sta a San Mauro da trent’anni e lui venendola a trovare si è innamorato della squadra granata. Talmente innamorato che si è presentato più volte a Dublino alle sedute del parlamento irlandese con addosso la maglia del Toro. Poi l’hanno eletto all’Europarlamento, e lui ha fatto lo stesso a Bruxelles: un bel discorso vestito da Belotti. Dice (lui è di un partito di sinistra) che lo ha fatto perché il Toro è una squadra proletaria, e indossarne la maglia lo fa sentire più vicino a quella classe. Paraculo. Bastasse quello! Intanto mi deve spiegare con quale efficacia può fare il deputato irlandese (prima) e l’europarlamentare (dopo) uno che vive in Italia e coltiva dolcetto in alta Langa. Circa il parlare all’aula in maglia granata, il sospetto che lo abbia fatto per finire sui media è forte. I politici di tutto il mondo sono ingordi di visibilità mediatica, e quello del tifo sportivo (come anche il look da vecchio hippy) è un espediente simpatico per ottenerla. Va bene anche per il Toro: almeno adesso in Europa sanno che esistiamo. Se avessimo dovuto ricavare notorietà internazionale col gioco e i risultati… hai voglia! In conclusione: che effetto mi fa vedere Mick che parla in maglia granata all’europarlamento? Bèh… è come se vedessi il primo violino del Regio suonare con la maglia della gobba. Buffo. Strano. Anche se la divisa della Juve di quest’anno il frac un poco lo ricorda…

