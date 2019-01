Open Day per la Digital Bros Game Academy!

Sono ancora aperte le iscrizioni all’Open Day di Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros. L’appuntamento per coloro che vogliono diventare dei professionisti nel settore dell’intrattenimento digitale e scoprire l’offerta formativa di DBGA è per il 31 gennaio 2019 dalle 15 alle 17 presso la sede di Digital Bros Game Academy in via Giovanni Labus 15/3 Milano. Per registrare la propria partecipazione all’Open Day è necessario compilare il modulo a questo link: https://www.dbgameacademy.it/open-day-gennaio-2019

Gli Open Day DBGA sono un’occasione di approfondimento e confronto molto importante per chi desidera intraprendere un percorso formativo per diventare Game Designer, Game Programmer e Game Artist e realizzare così il proprio sogno di iniziare una carriera nell’industria dei videogiochi.

Con un’offerta mirata alla formazione di figure altamente specializzate e job ready, l’Academy, con estrema serietà e professionalità, porta avanti la propria missione iniziata nel 2014, ovvero rispondere, attraverso la valorizzazione e formazione dei talenti, alle esigenze del settore videoludico. Nel corso degli anni, la DBGA ha visto una crescita costante delle iscrizioni ai propri corsi, registrando per il 4° ciclo formativo inaugurato lo scorso settembre 90 iscritti. Digital Bros Game Academy apre quindi, la propria sede per accogliere il 31 gennaio nuovi potenziali studenti per i corsi di Game Design, Game Programming e Game Art 2D/3D per l’anno accademico 2019 – 2020.

Il Direttore Generale dell’Academy Geoffrey Davis e il corpo docenti al completo, Simone Magni e Andrea Basilio Core Trainer del corso di Game Design, Alberto Barbati Core Trainer del corso di Game Programming e Massimo Ribattezzato Core Trainer del corso di Game Art 2D/3D, saranno a disposizione dei partecipanti all’Open Day, per illustrare in maniera approfondita com’è strutturata l’Academy, la sua organizzazione didattica, l’esclusivo metodo formativo basato prevalentemente sulla pratica e ispirato ai modelli “bootcamp” americani e il programma di studio, ideato da professionisti del settore, internazionali e italiani, secondo i più alti standard di mercato.

L’esperienza formativa maturata e la visione di DBGA hanno permesso, oltre ad un continuo perfezionamento e aggiornamento del programma dei tre corsi, anche l’introduzione di vari moduli verticali su specifici argomenti, con lo scopo di formare figure professionali con skill tecniche molto elevate. Sono un esempio i moduli su Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, Shader, UI/UX Design, Business Intelligence, Project Management Avanzato, Unity per Game Designer, Sound Design, Video Editing, Concept Art e Design e Digital Painting.

Durante l’Open Day, si parlerà anche dell’importante attività di job placement svolta dalla DBGA e delle reali opportunità offerte agli studenti grazie alle numerose partnership in essere con aziende e studi di sviluppo.

L’anno accademico 2019 – 2020 di Digital Bros Game Academy avrà inizio a settembre 2019. Per chi fosse interessato a intraprendere il nostro percorso formativo, la campagna iscrizioni per il 5°AA di DBGA aprirà ad aprile 2019.