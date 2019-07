OpenAxis chiude i battenti: 80 dipendenti senza futuro

I lavoratori non hanno ricevuto il preavviso e non hanno ammortizzatori sociali

Ancora crisi in un’azienda della cintura sud di Torino. La OpenAxis, specializzata nel settore della galvanica, dell’automotive e dello stampaggio plastico, chiude definitivamente i battenti lasciando senza ammortizzatori sociali i suoi 80 dipendenti. Una doccia fredda per operai e impiegati, arrivata nella giornata di ieri, praticamente senza preavviso.

A lanciare l’allarme sono stati i sindacati Fim, Fiom e Uilm. La fabbrica di via dell’Orba, in cassa integrazione straordinaria da ormai quasi due anni per riorganizzazione, ha perso quasi tutti i clienti e la proprietà, a fronte di mancanza di commesse, ha deciso di mettere in liquidazione e chiudere l’azienda, senza neanche comunicarlo ai sindacati alla Regione e all’Unione Industriale. Ottanta lavoratori rimangono dunque privi di ammortizzatori sociali e stipendio. Senza, peraltro, aver ricevuto un preavviso dalla proprietà.

L’azienda vantava due sedi, una in Italia e l’altra in Polonia, e un parco clienti attivo sia sul mercato nazionale che internazionale. Tra le produzioni specializzate, sistemi per il sollevamento in sicurezza necessari alla manutenzione, di regolazione fari e di movimentazioni per i tettucci auto sunroof. Poi la crisi, con la perdita progressiva delle commesse che ha portato allo stallo delle lavorazioni e, oggi, alla paventata chiusura.

Durissima la reazione dei sindacati. «Faremo di tutto per tutelare i lavoratori – commentano Vito Benevento, responsabile Uilm Torino della zona sud, Bruno Ieraci, funzionario Fiom, e Arcangelo Montemarano, funzionario Fim -. Il limbo in cui l’azienda ha gettato questi dipendenti, costituito da incertezza per il proprio futuro e sconforto dato dall’assenza di un reddito, non è ammissibile». Nei prossimi giorni i sindacati lavoreranno sul versante degli ammortizzatori sociali, cercando di trovare soluzioni condivise per tutelare gli 80 posti di lavoro. «La poca professionalità dimostrata in questo frangente da parte della proprietà non deve influire sulla possibilità dei lavoratori di percepire almeno qualche ammortizzatore sociale – proseguono -. Auspichiamo che l’azienda, insieme alle istituzioni e ai sindacati, procedano per trovare una soluzione imminente, dimostrando un senso di responsabilità verso il futuro di questi 80 lavoratori che fino ad ora è mancato».