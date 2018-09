Il tecnico, attualmente sotto osservazione al Cto, non sarebbe in gravi condizioni

E' accaduto in corso Sebastopoli 161

Incidente sul lavoro, oggi a Torino, in un negozio di corso Sebastopoli 161. Un operaio, impegnato in alcuni lavori di manutenzione dell’impianto elettrico, è stato colpito da una scarica elettrica ed è, conseguentemente, caduto da una scala.

LE CONDIZIONI NON SONO GRAVI

La vittima è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai medici e dai sanitari del 118, per poi essere portato all’ospedale Cto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi.