Artigiano scivola giù dal tetto, un manovale cade dal camion e si infilza la gamba: ricoverati in codice rosso

I due infortuni sono avvenuti questa mattina in una ditta di prefabbricati di Brusasco ed in un cantiere a Salbeltrand

Due gravi infortuni sul lavoro a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il primo si è verificato in un’azienda di Brusasco, il secondo in un cantiere a Salbeltrand.

CADE DAL TETTO

A Brusasco, poco dopo le 9, in una ditta di prefabbricati, il titolare, un uomo di 56 anni, artigiano, in quel momento impegnato nei lavori di copertura dell’edificio (dove stava sistemando degli assi di legno per realizzare una passerella) è scivolato, ha perso l’equilibrio sfondando una lastra di eternit ed è precipitato nel vuoto per circa 7 metri.

SOCCORSO DAL 118

Soccorso dall’eliambulanza del 118, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

SI INFILZA LA GAMBA

Quasi in contemporanea, in un cantiere a Salbeltrand, un uomo di 55 anni è scivolato da un camion e, a quanto pare, nella caduta, è andato a sbattere contro un paletto di recinzione infilzandoselo tra il gluteo e l’inguine. Anche qui, per i soccorsi, è arrivato l’elicottero del 118. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Molinette di Torino in codice rosso.