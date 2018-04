Operazione antidroga a Torino, tre arresti

Sequestrati stupefacenti e oltre 20mila euro in contanti

Operazione antidroga della polizia di stato a Torino. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno dato esecuzione a una serie di provvedimenti disposti dalla questura che hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze supefacenti.

Sequestrati e presi in custodia dagli agenti anche oltre 20mila euro in contanti, frutto delle attività illecite legate allo smercio di droga del territorio da parte della gang smantellata nel corso dell’operazione. Alle 12, in questura, è prevista una conferenza stampa del questore Francesco Messina con ulteriori dettagli sull’operazione.