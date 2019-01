Operazione antidroga dei carabinieri di Cassino, arresti anche a Torino

Un’operazione antidroga congiunta del comando provinciale dei carabinieri e della questura di Frosinone, sotto il coordinamento della procura della repubblica di Cassino, ha portato a vari arresti nella provincia laziale e a Torino.

I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un sodalizio criminale composto da cinque persone, di cui quattro italiani e un albanese, ritenute responsabili in concorso di traffico e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Le operazioni di smercio di stupefacenti avevano luogo in Ciociaria, in particolare nella zona di Cassino, ma il gruppo aveva basi anche in Piemonte, a Torino. Nell’ambito della stessa operazione sono già state arrestate, in flagranza di reato, 11 persone con sequestro di circa 12 kg di cocaina e 40 kg di hashish.