“Operazione Folletto”, tre fermati a Torino: taglieggiavano piccoli negozianti

L'ultimo colpo alla Vanchiglia: 3000 euro in aspirapolveri e altrettanti in contanti

Lo scorso 20 marzo tre persone sono state fermate per rapina aggravata ai danni di un punto vendita e assistenza della Folletto a Torino. Una pratica che in realtà andava avanti da tempo e che non era mai stata denunciata, a causa della condizione di sudditanza psicologica in cui erano ridotte le vittime, per lo più piccoli negozianti.

Tutti italiani e pregiudicati, i tre fermati hanno sottratto oggetti del valore compreso tra i 2500 e i 3000 euro e contanti per 6000 euro, sfruttando una situazione di iniziale fiducia determinata da un presunto rapporto confidenziale e professionale.

Al vertice della piccola organizzazione criminale un individuo classe 1969, indagato anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, una pistola giocattolo priva di tappo rosso in tutto e per tutto simile a quelle in uso alle forze di polizia e un bastone di circa un metro di lunghezza.

Le attività di indagine si sono protratte per un paio di settimane ed hanno portato anche al sequestro dell’autovettura utilizzata dalla banda e da due aspirapolveri.