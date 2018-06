Un’operazione ‘Mondiale’: maxi sequestro di maglie false e venti denunce [FOTO]

I Finanzieri di Torino smantellano una vera e propria industria del tarocco in concomitanza dell'inizio del torneo iridato in Russia

Duro colpo al mercato del falso inferno dalla guardia di Finanza: sequestrati oltre 20mila articoli sportivi contraffatti e pronti a essere venduti in concomitanza con l’inizio dei Mondiali in Russia.

I Finanzieri hanno smantellato una vera e propria “industria del tarocco” con basi produttive in tutta Italia, da Torino a Salerno e Reggio Calabria, passando dalle province di Firenze, Matera, Foggia e Gorizia. Migliaia gli articoli sequestrati riportanti i simboli delle squadre di calcio partecipanti ai prossimi Mondiali di calcio; tra queste, anche quelle di Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Tra i capi di abbigliamento numerose t-shirt con la scritta “MI7H” per celebrare l’ultimo scudetto conquistato dalla Juventus.

L’attività dei “Baschi Verdi” torinesi, coordinata dalla Procura, ha permesso di smantellare una frode che, in occasione dei Mondiali, avrebbe procurato introiti agli indagati per centinaia di migliaia di euro. “Basti pensare che le magliette false vengono vendute fino a 50 euro l‘una” spiegano i Finanzieri.

L’operazione è collegata a un recente intervento della Guardia di finanza nel centro di Torino in occasione della festa scudetto della Juventus e aveva visto il sequestro di migliaia di capi di abbigliamento e accessori contraffatti. In quell’occasione, erano stati individuati i laboratori di stampa nonché sequestrati i macchinari utilizzati per l’illecita produzione, tra questi plotter, stampanti, etichettatrici nonché chilometri di bobine di carta digitale pronte per l’uso.

Sono venti le persone denunciate all’autorità giudiziaria per frode in commercio, contraffazione dei marchi e ricettazione.