Operazione ‘Oro Rosso’: 91 identificati e controlli a tappeto nei depositi di rottami [LE FOTO]

Novantuno persone identificate e 21 ispezioni a depositi di rottami, di cui 3 lungo linee ferroviarie e 2 su strada. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla Polfer del Compartimento del Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione ‘Oro Rosso’, rivolta alla prevenzione e al contrasto dei reati connessi al furto e alla successiva commercializzazione del rame utilizzato in ambito ferroviario.

A Torino, la Squadra Informativa Compartimentale, nel corso dei controlli eseguiti all’interno di due ditte, ha indagato in stato di libertà i rappresentanti legali delle stesse, in materia di reati ambientali: l’uno per la gestione di rifiuti (composti da un centinaio di chili di cavi di rame e due microcar non bonificate) senza la prevista autorizzazione, e l’altro per gestione di rifiuti pericolosi composti da batterie al piombo anch’esso privo di idonea autorizzazione. Nell’ambito dei controlli sono anche state elevate tre sanzioni amministrative per un totale di 7.233,34 euro, come previsto dal Testo Unico Ambientale.