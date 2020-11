E ora il centro rischia di più

Il centro storico rischia di cambiare pelle, di vivere una trasformazione che era inimmaginabile solo un anno fa. Peggio di desertificarsi, assistendo alla moria di un numero enorme di negozi che cessano l’attività o si trasformano, magari conservando storiche insegne, ma rottamando le tradizioni e la qualità che li avevano fatti eccellere nel loro settore. Parliamo di bar, di boutique d’alta moda, di oreficerie, di articoli per la bellezza. E poi di ristoranti, di antiquariato, di gallerie d’arte. Il Covid che è malignamente sostenuto in questa devastazione dall’assalto del web, è protagonista del disastro, in una tristissima miopia generale. Il quadro è dipinto a tinte fosche da un’analisi delle associazioni dei commercianti che si racchiude in poche cifre: 9 negozi su 10 rischiano di non riaprire, i fatturati sono in picchiata oltre il 60 per cento, le assunzioni del personale vanno in rosso di 35mila unità. E l’osta – colo più terribile per il prossimo futuro (con data incerta), è la crisi di liquidità che nessun ristoro governativo può sanare, l’atteggiamento rigido delle banche e, dulcis in fundo, l’impossibilità a far fronte alle scadenze fiscali. Lo dice una lettera di Maria Luisa Coppa ai parlamentari piemontesi e lo certifica lo stato in cui si trova a vivere il centro abbandonato a se stesso, preda di senzatetto e di sporcizia. Un velo di degrado che rende ancora più insopportabile la vista delle vetrine spente e dei rari passanti frettolosi. Sembra assurdo ma qui la crisi ha picchiato più forte. Perché in centro le spese di gestione sono altissime e anche pochi giorni di blocco possono significare conti in rosso. E poi la debacle. Servirà cambiare passo, rinegoziare affitti da capogiro e relative spese accessorie. Ma serve soprattutto proteggere l’esistente a cui, non dimentichiamocelo, abbiamo affidato il ruolo di attrarre il turismo. Un cambiamento radicale del tessuto commerciale significherebbe perdere, dopo la manifattura, l’altra fonte di ricchezza della città.

