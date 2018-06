Ora è Avenati sotto accusa: «Se n’è andato con Cesare»

È durata poco la tranquillità di Alessandro Avenati, l’imprenditore moncalierese che solo pochi giorni fa era riuscito a riportare a casa, in Italia, il figlio Cesare portatogli via dalla ex compagna Nina Kuluz dopo la separazione.

Martedì scorso Avenati era a Spalato, in Croazia, dove con gli ufficiali giudiziari e grazie all’intervento della polizia croata era riuscito finalmente a far applicare la sentenza che prevedeva l’affido del bambino al padre.

Ma ieri Nina Kuluz si è presentata dai carabinieri, accompagnata dal console croato, perché l’ex compagno le avrebbe a sua volta sottratto il bambino, portandolo via da Moncalieri senza darle comunicazione.

Un rinnovato incubo che ha colto Avenati e il figlio Cesare mentre si trovavano in vacanza in una località di mare. Ora, però, la madre lo accusa di aver portato via il bambino e gli assistenti sociali ne sollecitano il ritorno. «Ho cercato di fare una piccola vacanza con Cesare per riallacciare i rapporti con lui, pur essendo conscio delle difficoltà. È sereno e sta bene, per la prima volta da quando è nato dormiamo nello stesso letto», commenta commosso Avenati.

E prosegue: «Io ritorno, non sono scappato portandomi via il bambino come ha fatto la madre anni fa. Torneremo martedì e parleremo con il sindaco di Moncalieri, gli assistenti sociali, l’interprete e per far vedere il bambino alla madre. Ho solo fatto una vacanza con mio figlio, in famiglia, con altri bambini in modo che avesse un trauma psicologico minore rispetto al tornare subito a Torino».

L’uomo torna anche a parlare dei tragici momenti vissuti a Spalato quando, davanti a una piccola folla di manifestanti, ha caricato Cesare in macchina per riportarlo a casa: «Lei mi ha sottratto il bambino e si è resa irreperibile per quattro anni, come latitante ricercata dall’Interpol. Avrebbe potuto riconsegnarmi mio figlio in maniera pacifica, invece abbiamo dovuto fare la guerra. Una cosa assurda. Ho dovuto prendere il bambino senza scarpe, così com’era vestito, scortato dalla polizia croata e quando ho dato la disponibilità affinché venisse in Italia con noi, ha deciso di tornare il giorno dopo. Poi è tornata in Italia da sola, con gli appoggi politici…».

In ogni caso l’imprenditore non vuole negare alla donna di vedere il figlio: «Il tribunale detterà le condizioni con cui potrà vedere Cesare e se lei vorrà, potrà anche tornare a vivere in Italia».