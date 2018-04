Ora i francesi cacciano i bambini: denuncia e polemiche al confine

L'allarme lanciato da Asgi: almeno una ventina i minorenni rispediti in Italia

Ancora tensione tra Italia e Francia: «Dal confine respingono anche i minorenni», è l’accusa. L’ennesimo segnale di rottura tra i due Paesi è arrivato dopo allarme lanciato dall’Asgi – associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – che ha inviato una lettera di denuncia per quanto sta accadendo negli ultimi mesi a Bardonecchia. Dopo i recenti fatti accaduti la scorsa settimana quando alcuni poliziotti della dogana francese sono entrati nei locali della Ong di Rainbow4Africa, ora la gendarmerie francese starebbe respingendo anche i minorenni.

Sarebbero una ventina i minorenni rimandati in Italia. Proprio a causa di questi ultimi fatti l’Asgi ha scritto la lettera alla Commissione europea e alle autorità italiane. Stando ai dati raccolti, sono stati oltre una decina i minori respinti illegalmente dalla Francia e rimandati in Italia violando i diritti dei giovani e negando loro il ricongiungimento familiare.

«Siamo molto preoccupati – ha raccontato Elena Rozzi, una rappresentante di Asgi – , per ora stiamo parlando di un numero esiguo rispetto a quelli di Ventimiglia. A Bardonecchia si contano meno di venti casi. Ma se prima dell’estate la prefettura francese dovesse decidere di applicare delle misure restrittive sulla rotta migratoria in Val di Susa, si creerebbe la stessa e identica situazione di Ventimiglia».

L’accoglienza per i minori è decisamente più costosa rispetto a quella dei maggiorenni: «Recentemente il Tribunale di Nizza – ha sottolineato Elena Rozzi – ha riconosciuto le violazioni delle garanzie previste dalla normativa francese: al minore deve essere assegnato un tutore e prima del respingimento devono trascorrere 24 ore. Questo solitamente non avviene e così si espongono i giovani migranti al controllo dei trafficanti e in alcuni casi anche al rischio delle loro vite».

Asgi è presente a Bardonecchia da dicembre insieme agli operatori di Rainbow4Africa. Le due Ong hanno creato una base in aiuto dei migranti vicino alla stazione ferroviaria, dove di notte accolgono le persone anche grazie a un presidio medico. Ad oggi sono oltre cinquecento i migranti passati per i locali di Rainbow4Africa e il soccorso alpino ha contato negli ultimi mesi, 25 interventi al Colle della Scala. «La fotografia estiva di Bardonecchia dipenderà principalmente dalle autorità francesi – continua Elena Rozzi -. Noi cerchiamo di fornire a queste persone una tutela legale».